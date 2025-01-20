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У Росії заявили про збиття 31 безпілотника над семи регіонами

Bayraktar TB2, фото: defence-ua.comBayraktar TB2, фото: defence-ua.com

Протиповітряна оборона Росії заявила, що за минулу ніч нібито перехопила і знищила 31 український БпЛА.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

Зокрема зазначається, що 14 БпЛА знищили над територією Брянської області, шість — над територією Калузької області, три — над територією Бєлгородської області, три — над територією Курської області, два — над територією Рязанської області, два — над територією Орловської області та один — над територією Республіки Татарстан.

Раніше в Росії вже заявляли, що нібито вночі проти 8 січня над семи областями та акваторією Азовського моря вони збили 32 українські безпілотники.

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