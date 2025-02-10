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На Вознесенщині перевищений епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID

Жінка, яка застудилася. Ілюстративне фото: FreepikЖінка, яка застудилася. Ілюстративне фото: Freepik

За минулий тиждень у Миколаївській області зареєстровано майже 4,4 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ, серед них 18 — на COVID. У Вознесенському районі показники перевищили епідемічний поріг.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 16,9%. Проте у Вознесенському районі перевищений на 12,7%. Це пояснюють високою кількістю хворих у Південноукраїнській та Вознесенській міських громадах. 

Минулого тижня найбільше хворіли діти — 2730, а також 1652 дорослих. Захворюваність вища серед малюків до 4 років (21,6%) та дітей 5-14 років (62,3%).

Протягом тижня госпіталізували 167 пацієнтів із грипом та ГРВІ, з них дві особи — з COVID-19. Летальних випадків не зареєстрували.

З початку епідсезону вірусологічна лабораторія дослідила 2449 зразків, з яких 351 був позитивним.

Загалом по країні епідпоріг не перевищений (-13,3%), однак у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях зафіксували перевищення рівня захворюваності.

Нагадаємо, у Миколаївській області позаминулого тижня зросла захворюваності на грип та ГРВІ, Covid, особливо серед дітей.

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