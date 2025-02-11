В Одесі затримали киянина, якого підозрюють у продажі гуманітарних авто, фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 43-річного жителя Києва, якого підозрюють у продажі автомобілів, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для військових та благодійних організацій.

Чоловіка затримали «на гарячому» в Одесі під час продажу трьох автівок — Audi та двох Mitsubishi. Він отримав за них 16 100 доларів, повідомили у Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, чоловік шукав транспорт за кордоном, оформлював його як гуманітарну допомогу, а потім продавав через онлайн-сервіси.

Суд вже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 605 000 гривень.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 ККУ — продаж гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

В Одесі затримали киянина, якого підозрюють у продажі гуманітарних авто, фото: Нацполіція В Одесі затримали киянина, якого підозрюють у продажі гуманітарних авто, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше миколаївський суд відправив до СІЗО батька з сином, яких обвинувачують у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.

Крім цього, солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.