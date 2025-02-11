В Одесі затримали киянина, якого підозрюють у продажі гуманітарних авто
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- Марія Хаміцевич
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11:47, 11 лютого, 2025
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Правоохоронці викрили 43-річного жителя Києва, якого підозрюють у продажі автомобілів, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для військових та благодійних організацій.
Чоловіка затримали «на гарячому» в Одесі під час продажу трьох автівок — Audi та двох Mitsubishi. Він отримав за них 16 100 доларів, повідомили у Нацполіції Одеської області.
Як встановили правоохоронці, чоловік шукав транспорт за кордоном, оформлював його як гуманітарну допомогу, а потім продавав через онлайн-сервіси.
Суд вже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 605 000 гривень.
Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 ККУ — продаж гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.
Нагадаємо, що раніше миколаївський суд відправив до СІЗО батька з сином, яких обвинувачують у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.
Крім цього, солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.
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