Україна та ЄС готуються до спільного митного контролю

Пункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба України

Україна готується до впровадження спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з Європейським Союзом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр повідомив, що Україна створює єдиний логістичний простір з ЄС, щоб люди, товари швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.

Тому у 2025 році планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні.

«Третій напрям нашої роботи — це запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні», — сказав Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Очікується, що спільний контроль на кордоні дозволить значно зекономити час для людей та бізнесу, ще більше наблизивши Україну до Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Озері на Миколаївщині відкрили митний термінал із пропускною здатністю на 50 автомобілів та складом площею понад 350 квадратних метрів.