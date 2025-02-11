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Україна та ЄС готуються до спільного митного контролю

Пункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба УкраїниПункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба України

Україна готується до впровадження спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з Європейським Союзом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр повідомив, що Україна створює єдиний логістичний простір з ЄС, щоб люди, товари швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.

 Тому у 2025 році планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні.

«Третій напрям нашої роботи — це запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні», — сказав Денис Шмигаль.

Він  також зазначив, що наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Очікується, що спільний контроль на кордоні дозволить значно зекономити час для людей та бізнесу, ще більше наблизивши Україну до Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Озері на Миколаївщині відкрили митний термінал із пропускною здатністю на 50 автомобілів та складом площею понад 350 квадратних метрів. 

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