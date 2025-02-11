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У Миколаєві комунальне підприємство шукає працівників та обіцяє «бронь»

Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» запрошує на роботу будівельників, сантехніків, зварювальників, вантажників та ремонтників. Окрім офіційного працевлаштування, підприємство гарантує бронювання від мобілізації.

«Ми шукаємо відповідальних та кваліфікованих фахівців, готових долучитися до нашої команди для забезпечення якісного обслуговування міста Миколаєва», — говориться в оголошенні. 

Наразі відкриті вакансії:

  • Покрівельник будівельник.
  • Слюсар-сантехник.
  • Слюсар-ремонтник.
  • Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків.
  • Електрогазозварювальник.
  • Вантажник.
  • Підсобний робітник.

Комунальне підприємство обіцяє:

  • Офіційне працевлаштування.
  • Бронювання.
  • Стабільну заробітну плату.
  • Соціальний пакет.
  • Можливості для професійного розвитку.
  • Комфортні умови роботи в дружньому колективі.

Щоб подати заявку, слід надіслати резюме на: pilotkpdez@gmail.com або зателефонувати за номером: (050) 272 0764. Адреса офісу: вулиця Озерна, 33-А/4, Миколаїв.

Комунальне підприємство «Пілот» виготовляє елементи конструкцій для ремонту дитячих майданчиків у Миколаєві.

Раніше повідомлялось, що в Україні спостерігається дефіцит кадрів майже в усіх сферах, а найбільший попит мають робітничі спеціальності. 

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