В Одесу прибула місія ЮНЕСКО: оцінюють стан історичного центру після обстрілів
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- Марія Хаміцевич
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19:24, 13 лютого, 2025
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В Одесі з офіційним візитом прибула спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС. Її мета — оцінити стан історичного центру міста, що входить до Списку всесвітньої спадщини, та перевірити виконання рекомендацій, наданих під час його включення до цього переліку.
Ця місія мала відбутися ще у 2023 році, але її перенесли через посилення російських атак, повідомили на офіційному сайті Одеси.
«Наша місія полягає у зборі інформації та проведенні консультацій для узгодження наступних кроків для створення рамкових рішень і рекомендацій щодо збереження атрибутів обʼєкта всесвітньої культурної спадщини від усіх типів загроз», — заявила керівниця відділу Європи та Північної Америки Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Берта де Санкрістобаль.
Місія працюватиме в Одесі кілька днів, проведе низку зустрічей і виїзних нарад. За час повномасштабної війни росіяни здійснили близько 10 атак по території історичного центру та буферній зоні. Загалом в Одесі пошкоджено вже близько 170 пам’яток культурної спадщини.
Нагадаємо, команда ЮНЕСКО вже працює над документуванням шкоди після ракетного обстрілу історичного центру Одеси, що стався 31 січня 2025 року. Постраждали щонайменше дві будівлі, які є частиною об’єктів Всесвітньої спадщини.
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