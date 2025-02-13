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В Одесу прибула місія ЮНЕСКО: оцінюють стан історичного центру після обстрілів

Місія ЮНЕСКО прибула в Одесу, фото: omr.gov.uaМісія ЮНЕСКО прибула в Одесу, фото: omr.gov.ua

В Одесі з офіційним візитом прибула спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС. Її мета — оцінити стан історичного центру міста, що входить до Списку всесвітньої спадщини, та перевірити виконання рекомендацій, наданих під час його включення до цього переліку.

Ця місія мала відбутися ще у 2023 році, але її перенесли через посилення російських атак, повідомили на офіційному сайті Одеси.

«Наша місія полягає у зборі інформації та проведенні консультацій для узгодження наступних кроків для створення рамкових рішень і рекомендацій щодо збереження атрибутів обʼєкта всесвітньої культурної спадщини від усіх типів загроз», — заявила керівниця відділу Європи та Північної Америки Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Берта де Санкрістобаль.

Місія працюватиме в Одесі кілька днів, проведе низку зустрічей і виїзних нарад. За час повномасштабної війни росіяни здійснили близько 10 атак по території історичного центру та буферній зоні. Загалом в Одесі пошкоджено вже близько 170 пам’яток культурної спадщини.

Місія ЮНЕСКО прибула в Одесу, фото: omr.gov.uaМісія ЮНЕСКО прибула в Одесу, фото: omr.gov.ua
Місія ЮНЕСКО прибула в Одесу, фото: omr.gov.uaМісія ЮНЕСКО прибула в Одесу, фото: omr.gov.ua

Нагадаємо, команда ЮНЕСКО вже працює над документуванням шкоди після ракетного обстрілу історичного центру Одеси, що стався 31 січня 2025 року. Постраждали щонайменше дві будівлі, які є частиною об’єктів Всесвітньої спадщини.

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