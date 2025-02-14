У Миколаєві стартує набір на безкоштовну урбаністичну програму для молоді «У міста є Я»

Учасники програми для молоді «У міста є Я». Фото: Урбанрух

Урбанрух «У міста є Я» відкриває реєстрацію на нову хвилю програми для активної молоді віком 13-17 років, яка прагне змінювати своє місто та втілювати власні урбаністичні ідеї.

Про це повідомили у пресслужбі Урбанруху.

Зазначається, що попередні хвилі Урбанруху об’єднали 1200 учасників у 27 містах та громадах України.

«Разом ми провели понад 500 навчальних і практичних зустрічей, дослідили, що робить міста щасливими, створили десятки проєктів, і деякі з них навіть реалізуються зараз. На першому Всеукраїнському форумі Урбанруху наприкінці 2024 року перемогли проєкти з Вінниці, Харкова, Миколаєва, Полтави та Одеси», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Минулого року миколаївська команда пройшла тримісячний курс з урбаністики та стала однією з переможців Всеукраїнського урбаністичного форуму з проєктом «Парк маленьких героїв» – облаштування території біля лікарні. Миколаївці посіли третє місце на всеукраїнському захисті проєктів, презентували свої напрацювання меру міста та отримали крутий досвід, який важко з чимось порівняти.

Цього разу менторкою миколаєвської команди стане Яна Циня — громадська активістка та журналістка. Вона вже працювала з молоддю та має досвід зі створення молодіжного медіапроєкту «медіаЗМІна»

«Це не просто про місто, це про тебе – про те, як ти можеш його змінювати. Ти маєш можливість впливати на середовище навколо, втілюючи свої ідеї в реальність. Урбанрух дає шанс не лише навчитися, а й активно змінювати свій простір, бути частиною великого процесу і створювати місто, яке буде комфортним для всіх», — зазначає менторка Яна.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно до 28 лютого 2025 зареєструватись за посиланням. Локація зустрічей – Миколаїв.

Учасників чекають:

Щотижневі зустрічі наживо — командна робота над проєктами, обговорення ідей та пошук рішень для розвитку міського простору.

11 тематичних блоків про місто — архітектура, екологія, безпека, партисипація, транспорт, сталий розвиток, доступність, щастя в місті тощо.

Практичні кейси від експертів — учасники спілкуватимуться з архітекторами, урбаністами, представниками місцевої влади, підприємцями та громадськими активістами.

Створення власного проєкту змін у Миколаєві – учасники розроблятимуть рішення актуальних міських проблем і презентуватимуть їх.

Підтримка менторів — досвідчені експерти допоможуть учасникам із втіленням ідей.

Доступ до закритої спільноти урбаністів — знайомства, обмін досвідом, корисні зв’язки.

Можливість презентувати свій проєкт на Всеукраїнському рівні та позмагатися за підтримку для його реалізації.

Довідково про Урбанрух



Програму Урбанруху ініційовано за підтримки фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Її мета — залучати молодь до створення комфортного міського середовища, розвивати урбаністичні навички та підвищувати громадянську активність. Наразі програму пройшли понад 800 дітей та підлітків з 27 міст і громад України. Участь у програмі є безкоштовною для підлітків.

Раніше повідомлялося, що молодь з Миколаєва посіла третє місце на всеукраїнському конкурсі урбаністики, представивши проєкт створення зони відпочинку для дітей та їхніх сімей біля лікарні.

Нагадаємо, на початку осені молодь Миколаєва разом із представниками міської ради відвідали Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді» задля обміну знаннями та стратегіями у сфері молодіжної політики.