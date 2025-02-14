Уряд запровадив ліміт націнки в аптеках на безрецептурні препарати — до 35%

Кабінет міністрів запровадив максимальну торговельну націнку для аптек. Фото: Pixabay

Для зниження вартості ліків, Кабінет міністрів запровадив максимальну торгівельну націнку для аптек у розмірі 35% на безрецептурні препарати та регресивну шкалу для рецептурних ліків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

Також на рішення РНБО, Уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Так, постачальників ліків зобов'яжуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату

«Передусім запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Ідеться про обмеження максимальної торговельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату», — зазначив він.

У застосунку «Дія» українці зможуть отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.