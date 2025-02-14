  • пʼятниця

    14 лютого, 2025

  • 4.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд запровадив ліміт націнки в аптеках на безрецептурні препарати — до 35%

Кабінет міністрів запровадив максимальну торговельну націнку для аптек. Фото: PixabayКабінет міністрів запровадив максимальну торговельну націнку для аптек. Фото: Pixabay

Для зниження вартості ліків, Кабінет міністрів запровадив максимальну торгівельну націнку для аптек у розмірі 35% на безрецептурні препарати та регресивну шкалу для рецептурних ліків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

Також на рішення РНБО, Уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Так, постачальників ліків зобов'яжуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату

«Передусім запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Ідеться про обмеження максимальної торговельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату», — зазначив він.

У застосунку «Дія» українці зможуть отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.

Останні новини про: Медицина

На Херсонщині планують за рік обладнати ще 14 підземних лікарень
В Україні найкращих медиків, меценатів та волонтерів відзначать орденом
В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на ліки: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Реклама

Читайте також:

новини

На відновлення знищеного аеропорту Миколаєва знадобиться €13 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

«Ми швидко покажемо результат», — голова Держагентства відновлення про відбудову Посад-Покровського у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей

Аліна Квітко

Останні новини про: Медицина

В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на ліки: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
В Україні найкращих медиків, меценатів та волонтерів відзначать орденом
На Херсонщині планують за рік обладнати ще 14 підземних лікарень

У Миколаєві стався вибух в закладі харчування: загинуло двоє людей, ще вісім — поранені

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

2 години тому

У січні бізнес на Миколаївщині сплатив понад ₴200 млн податків

Головне сьогодні