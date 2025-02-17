Внаслідок російського обстрілу Миколаєва 21 січня збитки екології склали ₴1,4 млн
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- Альона Коханчук
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11:16, 17 лютого, 2025
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Внаслідок російського обстрілу Миколаєва 21 січня у місті горіли житлові будинки, рослинність і сміття.
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки від забруднення повітря оцінюються у майже 1,4 мільйона гривень.
Зазначається, що загальна маса викидів забруднюючих речовин в атмосферу досягла майже 450 тонн, з яких 444 тонни — це діоксид вуглецю.
«Війна не лише руйнує міста, а й завдає удару по довкіллю, залишаючи шкідливий слід у повітрі, яким ми дихаємо», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російська армія увечері 21 січня атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження в різних районах міста.