Внаслідок російського обстрілу Миколаєва 21 січня збитки екології склали ₴1,4 млн

Последствия попадания «Шахедов» по Николаеву 21 января. Фото: «НикВести»

Внаслідок російського обстрілу Миколаєва 21 січня у місті горіли житлові будинки, рослинність і сміття.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки від забруднення повітря оцінюються у майже 1,4 мільйона гривень.

Зазначається, що загальна маса викидів забруднюючих речовин в атмосферу досягла майже 450 тонн, з яких 444 тонни — це діоксид вуглецю.

«Війна не лише руйнує міста, а й завдає удару по довкіллю, залишаючи шкідливий слід у повітрі, яким ми дихаємо», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія увечері 21 січня атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження в різних районах міста.