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На Миколаївщині зростає кількість хворих на грип: на Вознесенщині епідпоріг перевищений майже на 28%

Жінка, яка застудилася. Ілюстративне фото: FreepikЖінка, яка застудилася. Ілюстративне фото: Freepik

У Вознесенському районі перевищений епідемічний поріг захворюваності грипом, ГРВІ та ковід на 27,8%. Через високу кількість хворих у Південноукраїнську та Вознесенську. 

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, з 10 по 16 лютого на Миколаївщині грипом і ГРВІ захворіли 4795 людей, з яких 26 — на ковід. Зазначається, що рівень захворюваності зріс на 9,4% у порівнянні з позаминулим тижнем.

Серед усіх хворих 58% становлять діти, найвищі показники спостерігаються у малюків до 4 років (22,3%) та дітей 5-14 років (60,9%). 

Протягом тижня госпіталізували 196 пацієнтів із грипом і ГРВІ, а також одного хворого на COVID-19. За цей період вірусологічна лабораторія дослідила 2541 зразок, з яких 372 виявилися позитивними.

Загалом в Україні рівень захворюваності наближається до епідемічного порогу (-1,73%). У десяти областях зафіксували його перевищення, зокрема у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській та Черкаській. У Миколаївській області показник залишається на 9% нижче епідпорогу.

З початку епідсезону щепили 1030 людей. Зокрема, 594 медичні працівники, 95 осіб із групи медичного ризику та 90 дітей до 5 років.

Нагадаємо, що з 3 по 9 лютого у Миколаївській області зареєстрували майже 4,4 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ, серед них 18 — на ковід. 

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