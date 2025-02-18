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На Миколаївщині прогнозують морози до -13°C та ожеледицю

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У Миколаївській області впродовж найближчих трьох днів утримається холодна погода з нічними морозами до -13°C. Місцями можливі сніг та ожеледиця.

Як повідомила синоптикиня Миколаївського обласного гідрометеорологічного центру Уляна Трубіцина, температура повітря вночі коливатиметься від -4°C до -13°C, а вдень — від -5°C до +1°C. У регіоні переважатиме північний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Так, 18 лютого очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі від -8°C до -13°C, вдень від -4°C до +1°C.

19 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. Дороги залишатимуться слизькими через ожеледицю. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря: вночі від -8°C до -13°C, вдень від 0°C до -5°C.

20 лютого прогнозується хмарна погода, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря: вночі від -4°C до -9°C, вдень від 0°C до -5°C.

Раніше правоохоронці попереджали про ожеледицю та дорогах та закликали водіїв та пасажирів до обережності. 

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