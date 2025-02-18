Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 18 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Польова;

вул. Польська;

вул. Срібляста;

вул. Березова;

вул. Грушевського;

вул. Фермерська;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. Калинова;

вул. Олексія Губського;

пров. Олімпійський;

пров. Кочубея;

вул. Авіаційна;

пров. Козака Мамая;

вул. Кочубея;

пров. Синевирський;

вул. С. Гайдученка;

вул. Чонгарська;

вул. Кримська;

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за адресами:

пров. 3 Прибузький;

вул. Прибузька;

пров. Рядовий;

пр. Героїв України.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 3 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 2 Лінія;

вул. 4 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

пров. Відродження;

пров. Грецький;

пров. 1 Набережний;

вул. Болгарська;

вул. Відродження;

вул. Горіхова;

вул. Волинська;

вул. Силікатна;

вул. Грецька;

вул. Д. Ульянова;

пров. Олімпійський;

вул. Прирічкова.

Нагадаємо, 18 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.