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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 18 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Польова;
  • вул. Польська;
  • вул. Срібляста;
  • вул. Березова;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Фермерська;
  • вул. Ернеста Хортіва;
  • вул. Калинова;
  • вул. Олексія Губського;
  • пров. Олімпійський;
  • пров. Кочубея;
  • вул. Авіаційна;
  • пров. Козака Мамая;
  • вул. Кочубея;
  • пров. Синевирський;
  • вул. С. Гайдученка;
  • вул. Чонгарська;
  • вул. Кримська;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за адресами:

  • пров. 3 Прибузький;
  • вул. Прибузька;
  • пров. Рядовий;
  • пр. Героїв України.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 2 Лінія;
  • вул. 4 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • пров. Відродження;
  • пров. Грецький;
  • пров. 1 Набережний;
  • вул. Болгарська;
  • вул. Відродження;
  • вул. Горіхова;
  • вул. Волинська;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Грецька;
  • вул. Д. Ульянова;
  • пров. Олімпійський;
  • вул. Прирічкова.

Нагадаємо, 18 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

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