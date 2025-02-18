Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 18 лютого, 2025
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Сьогодні, 18 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Польова;
- вул. Польська;
- вул. Срібляста;
- вул. Березова;
- вул. Грушевського;
- вул. Фермерська;
- вул. Ернеста Хортіва;
- вул. Калинова;
- вул. Олексія Губського;
- пров. Олімпійський;
- пров. Кочубея;
- вул. Авіаційна;
- пров. Козака Мамая;
- вул. Кочубея;
- пров. Синевирський;
- вул. С. Гайдученка;
- вул. Чонгарська;
- вул. Кримська;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 за адресами:
- пров. 3 Прибузький;
- вул. Прибузька;
- пров. Рядовий;
- пр. Героїв України.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 3 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 2 Лінія;
- вул. 4 Лінія;
- вул. 8 Поздовжня;
- пров. Відродження;
- пров. Грецький;
- пров. 1 Набережний;
- вул. Болгарська;
- вул. Відродження;
- вул. Горіхова;
- вул. Волинська;
- вул. Силікатна;
- вул. Грецька;
- вул. Д. Ульянова;
- пров. Олімпійський;
- вул. Прирічкова.
Нагадаємо, 18 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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