На Миколаївщині не вистачає майже 1300 медиків — сімейних лікарів з них понад сто

Лікарня швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Станом на 1 жовтня 2024 року регіон відчуває дефіцит майже 1300 лікарів, що становить 32% від загальної потреби.

Такі дані наводяться в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Понад 850 лікарів (35%) вже старші за 60 років, що зокрема може ще більше загострити ситуацію у найближчі роки. Найбільший брак кадрів спостерігається в сільській місцевості, що безпосередньо впливає на доступність медичної допомоги для мешканців області.

Гостро відчувається нестача сімейних лікарів — у регіоні бракує майже 135 фахівців загальної практики.

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Кадрова криза також ускладнює підписання лікарнями договорів із Національною службою здоров’я України, що впливає на фінансування та рівень оплати праці медичних фахівців, зазначається в програмі.

Наразі ще триває робота над контрактуванням закладів охорони здоров’я на 2025 рік та розробкою оптимальних маршрутів пацієнтів, аби мінімізувати наслідки кадрової кризи та забезпечити надання медичної допомоги населенню.

Варто зазначити, що у січні в. о. обовʼязків керівника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко казала, що дефіцит медичних працівників скорочують за рахунок інтернів, які прибули в Миколаївську область з інших міст.

Загалом, як відомо, лікарні в Миколаївській області укомплектовані медиками лише на 67%, середній вік яких складає 55-60 років.

Начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай раніше зазначала, що через війну з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.

Також Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) прогнозувала дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому вони наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.