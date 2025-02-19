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Суд зобов’язав забудовника у Миколаєві спрямувати маже ₴3 млн на розвиток міста

Сплата пайової участі забудовником. Фото:Сплата пайової участі забудовником. Фото:

У Миколаєві через суд зобов’язали забудовника багатоповерхівки у Центральному районі міста сплатити майже 3 мільйони гривень на розвиток громади.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що у 2023 році компанія завершила будівництво багатоквартирного житлового будинку з торговим центром на території Центрального району Миколаєва, однак  пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі майже 3 мільйони гривень до місцевого бюджету не сплатила.

Рішення про стягнення підтримав спочатку Південно-західний апеляційний господарський суд, а потім Апеляційний суд підтримав цю позицію.

Раніше повідомлялося, що Південно-західний апеляційний господарський суд вирішив, що забудовник має сплатити пайовий внесок у бюджет Миколаєва в сумі понад три мільйони гривень, що сприятиме розвитку інфраструктури міста.

Крім того, Господарський суд Миколаївської області стягнув з забудовника — компанії «Буцефал» понад 1,3 мільйона гривень за будівництво офісно-торгового центру в Центральному районі Миколаєва.

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