Стійкість, відновлення та розвиток: Кетрисанівська громада з Кіровоградщини допомагатиме Галицинівській громаді

Учасники проєкту. Фото: Миколаївська ОВА

У рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Галицинівську територіальну громаду Миколаївської області відвідали голова Кетрисанівської громади та представниця Міністерства розвитку громад та територій України. Разом із місцевою владою було обговорено можливості співпраці для відбудови Галицинівська територіальна громада після воєнних руйнувань.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Заклади освіти та охорони здоров'я. Фото: Миколаївська ОВА Заклади освіти та охорони здоров'я. Фото: Миколаївська ОВА Заклади освіти та охорони здоров'я. Фото: Миколаївська ОВА

Під час візиту учасники ознайомилися з ключовими об’єктами громади. Це — новий Центр надання первинної медико-санітарної допомоги й Галицинівський ліцей. Також оглянули і навчальні заклади у Лупаревому та Бузькому. Саме вони були пошкодженні через ворожі обстріли, втім зараз поступово відновлюються.

Представники Галицинівської громади наголосили на важливості співпраці та подякували за таку можливість.

«Ми вдячні Кетрисанівській громаді за їхню підтримку. Для нас важливо не лише відновлювати пошкоджену інфраструктуру, а й зміцнювати дух громади, розвиватися та дивитися у майбутнє з оптимізмом. Разом ми подолаємо будь-які труднощі», — розповіла заступниця сільського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Галицинівської сільської ради Оксана Петренко.

Заклади освіти та охорони здоров'я. Фото: Миколаївська ОВА Заклади освіти та охорони здоров'я. Фото: Миколаївська ОВА Заклади освіти та охорони здоров'я. Фото: Миколаївська ОВА

Також голова Кетрисанівської громади Віктор Поліщук поділився своїми враженнями від візиту.

«Ми побачили, як сильно постраждала Галицинівська громада від російської агресії, але й те, як потужно вона відновлюється. Ми готові допомагати, ділитися досвідом та ресурсами, бо це важливо для єдності нашої країни. Разом ми сильніші», — сказав Віктор Поліщук.

Своєю чергою координаторка проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», Олена Тонконог зауважила, що цей проєкт не лише про відновлення інфраструктури, а й про створення міцних зв’язків між громадами.

«Ми хочемо показати, наскільки важливо підтримувати одне одного у складні часи, об’єднувати зусилля заради майбутнього нашої країни», — зазначила Олена Тонконог.

Національний проєкт «Пліч-о-пліч» продовжує об’єднувати громади з різних куточків України, сприяючи їхній стійкості, відновленню та розвитку.

Учасники проєкту. Фото: Миколаївська ОВА Учасники проєкту. Фото: Миколаївська ОВА Учасники проєкту. Фото: Миколаївська ОВА

Загалом до візиту долучилися голова Кетрисанівської громади Віктор Поліщук, заступник Житомирського міського голови Олег Смаль, представниця Міністерства розвитку громад та територій України Олена Тонконог, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов.

Раніше повідомлялось, що Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».