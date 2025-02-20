В Україні мають подешевшати ліки: МОЗ оприлюднило список препаратів

Ліки в аптеці. Фото: Pixabay

Українські фармвиробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Вони погодились з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

До переліку ліків, які, найчастіше купують українці, увійшли ті, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Повний перелік ліків, на які мають знизити ціну опублікований за посиланням.

Нагадаємо, що для зниження вартості ліків, Кабінет міністрів запровадив максимальну торгівельну націнку для аптек у розмірі 35% на безрецептурні препарати та регресивну шкалу для рецептурних ліків.