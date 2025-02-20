У Вознесенську планують підвищити вартість підключення води

Нагадаємо, що у Вознесенську з 1 січня 2025 року встановили нові тарифи на харчування у дитячих садках.

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