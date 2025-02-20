У Вознесенську планують підвищити вартість підключення води
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- Альона Коханчук
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15:13, 20 лютого, 2025
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У Вознесенську мають підвищити для містян вартість підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення.
Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконкому Вознесенської міської ради.
Після затвердження рішення вартість послуг КП «Водопостачання Вознесенська» становитиме:
Для фізичних осіб:
- 1032,00 гривні за розробку і видачу технічних умов підключення до мереж централізованого водопостачання; (наразі вартість — 972,00 гривні)
- 1032,00 гривні за розробку і видачу технічних умов підключення до мереж централізованого водовідведення; (наразі вартість — 972,00 гривні)
- 1538,00 гривень за розробку і видачу технічних умов підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення; (наразі вартість — 1446,20 гривень)
Для юридичних осіб :
- 1671,00 гривня за розробку і видачу технічних умов підключення до мереж централізованого водопостачання; (наразі вартість — 1571,95 гривні)
- 1671,00 гривня з урахуванням ПДВ за розробку і видачу технічних умов підключення до мереж централізованого водовідведення; (наразі вартість — 1571,95 гривні)
- 2657,00 гривень з урахуванням ПДВ за розробку і видачу технічних умов підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення. (наразі вартість — 2496,50 гривень)
Нагадаємо, що у Вознесенську з 1 січня 2025 року встановили нові тарифи на харчування у дитячих садках.
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