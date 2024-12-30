У Вознесенську встановили нові ціни на харчування у дитсадках на 2025 рік

З 2025 року у Вознесенську змінюється вартість харчування для дітей. Фото: telegram Олена Зеленська

У Вознесенську з 1 січня 2025 року встановили нові тарифи на харчування у дитячих садках.

Відповідній проєкт рішення погоджений виконавчим комітетом Вознесенської міськради.

Вартість харчування для дітей віком від 1 до 4 років становитиме 70 гривень 81 копійку, а для дітей від 4 до 6 (7) років — 96 гривень 61 копійку.

Батьки сплачуватимуть 75% від цієї суми. Також діють пільги:

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Зменшення оплати на 50% для багатодітних сімей, сімей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Повне звільнення від оплати для дітей-сиріт, дітей із сімей, які отримують державну соціальну допомогу, дітей учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та тих, чиї батьки загинули під час захисту України.

Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.

А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.

При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищиться вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.