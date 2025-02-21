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В Україні виділили ₴7,9 млрд на закупівлю дронів

Військовий тримає дрон. Фото: УПВійськовий тримає дрон. Фото: УП

У п’ятницю, 21 лютого,  уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 мільярда гривень на закупівлю дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.

Також з його словами, у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів – у 5 разів, протитанкової зброї —  у 2 рази, боєприпасів —  у 2,5 рази.

«При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, —  це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї», — додав Денис Шмигаль.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників.

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