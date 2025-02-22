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«Є попередня домовленість», — Данія може профінансувати ще дев’ять тролейбусів для Миколаєва

Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві. Фото: «Миколаївелектротранс»Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві. Фото: «Миколаївелектротранс»

Данія розглядає можливість додаткового фінансування на закупівлю ще дев’яти тролейбусів з автономним ходом для Миколаєва.

Про це повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час брифінгу 21 лютого, передають «МикВісті».

За його словами, Данія вже надала грантові кошти у розмірі 3,9 мільйона євро на закупівлю дев’яти тролейбусів PTS, шість із яких уже прибули до міста та готуються до виходу на маршрути. Ще три очікують протягом одного-двох тижнів.

— Також є попередня домовленість міського голови, що Данія виділить додаткові кошти для придбання 9 тролейбусів, тому ми закриємо повністю контракт, який був оголошений і проведений на придбання 40 тролейбусів. Уряд Данії придбав 18 з них, – розповів Юрій Сметана.

Нагадаємо, що перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

У межах цього проєкту місто вже отримало 37 звичайних тролейбусів завдяки угоді з ЄБРР. Проте через російську агресію угода була тимчасово призупинена.  

Миколаїв отримує 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.

Також укладена грантова угода на 3,9 мільйона євро від Данії, за ці кошти придбали ще 9 тролейбусів

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