«Є попередня домовленість», — Данія може профінансувати ще дев’ять тролейбусів для Миколаєва
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- Аліна Квітко
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9:44, 22 лютого, 2025
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Данія розглядає можливість додаткового фінансування на закупівлю ще дев’яти тролейбусів з автономним ходом для Миколаєва.
Про це повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час брифінгу 21 лютого, передають «МикВісті».
За його словами, Данія вже надала грантові кошти у розмірі 3,9 мільйона євро на закупівлю дев’яти тролейбусів PTS, шість із яких уже прибули до міста та готуються до виходу на маршрути. Ще три очікують протягом одного-двох тижнів.
— Також є попередня домовленість міського голови, що Данія виділить додаткові кошти для придбання 9 тролейбусів, тому ми закриємо повністю контракт, який був оголошений і проведений на придбання 40 тролейбусів. Уряд Данії придбав 18 з них, – розповів Юрій Сметана.
Нагадаємо, що перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.
У межах цього проєкту місто вже отримало 37 звичайних тролейбусів завдяки угоді з ЄБРР. Проте через російську агресію угода була тимчасово призупинена.
Миколаїв отримує 40 нових тролейбусів до травня 2025 року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і уряду Данії.
Також укладена грантова угода на 3,9 мільйона євро від Данії, за ці кошти придбали ще 9 тролейбусів.
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