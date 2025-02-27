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Снігурівська громада отримала нову котельню для обігріву школи від Німеччини

Пелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана КухтиПелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана Кухти

Снігурівська громада отримала пелетну котельню для закладу освіти від німецьких партнерів.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухту.

Він зазначив, що будівля закладу освіти завжди опалювалась вугіллям, але досягти належних температурних показників, встановлених санітарними нормами, протягом опалювального сезону не завжди вдавалось.

Пелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана КухтиПелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана Кухти
Пелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана КухтиПелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана Кухти
Пелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана КухтиПелетна котельня. Фото: Facebook-сторінка Івана Кухти

«Робота пелетної котельні дасть змогу забезпечити комфортний температурний режим для дітей школи і садочку», — додав він.

Котельню громада отримала завдяки участі у програмі підтримки України U4ResilientRegions на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, за співфінансування Європейського Союзу та GIZ Україна.

Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва минулого року запустили нову блочно-модульну котельну.

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