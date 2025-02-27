У Миколаєві шукають кухарів, бухгалтерів і вантажників: комунальне підприємство запрошує на роботу
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- Світлана Іванченко
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14:15, 27 лютого, 2025
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Миколаївське комунальне виробниче підприємство з організації харчування у навчальних закладах оголосило набір працівників. Вакансії відкриті на різні посади, зокрема для кухарів, бухгалтерів та технічного персоналу.
Як повідомляє Миколаївська міська рада, підприємство шукає:
- шеф-кухарів та кухарів,
- працівників буфету,
- вантажників,
- слюсарів-електриків,
- бухгалтерів,
- підсобних робітників.
Роботодавець гарантує своєчасну виплату зарплати, стабільний графік роботи та соціальний пакет.
Для отримання додаткової інформації слід звертайтеся за телефонами: 067 187 03 15 та 093 764 9164.
Раніше повідомлялось, що з 2022 року на ринку праці Миколаївської області кількість шукачів роботи значно перевищує кількість доступних вакансій.
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