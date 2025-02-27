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У Миколаєві шукають кухарів, бухгалтерів і вантажників: комунальне підприємство запрошує на роботу

Кухар готує їжу для школярів. Ілюстративне фото: Telegram / Олена ЗеленськаКухар готує їжу для школярів. Ілюстративне фото: Telegram / Олена Зеленська

Миколаївське комунальне виробниче підприємство з організації харчування у навчальних закладах оголосило набір працівників. Вакансії відкриті на різні посади, зокрема для кухарів, бухгалтерів та технічного персоналу.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, підприємство шукає:

  • шеф-кухарів та кухарів,
  • працівників буфету,
  • вантажників,
  • слюсарів-електриків,
  • бухгалтерів,
  • підсобних робітників.

Роботодавець гарантує своєчасну виплату зарплати, стабільний графік роботи та соціальний пакет.

Для отримання додаткової інформації слід звертайтеся за телефонами: 067 187 03 15 та 093 764 9164.

Раніше повідомлялось, що з 2022 року на ринку праці Миколаївської області кількість шукачів роботи значно перевищує кількість доступних вакансій.

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