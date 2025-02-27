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«Зливали» у месенджерах місця вручення повісток: трьом жителям Миколаївщини повідомили про підозру

На Миколаївщині підозрюють трьох осіб у поширенні інформації про ТЦК, фото: Миколаївська обласна прокуратураНа Миколаївщині підозрюють трьох осіб у поширенні інформації про ТЦК, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють трьох мешканців Первомайського району у поширенні інформації про військкомати та представників ТЦК через Viber- та Telegram-канали.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, двох водіїв і жінку, віком 29 та 37 років, підозрюють у тому, що вони фіксували місцезнаходження та маршрути пересування військових і передавали ці дані в анонімні чати. Ці канали використовували чоловіки, які ухилялися від мобілізації.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони з доказами. Усім трьом повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (частина 1 статті 114-1 ККУ), зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує до восьми років ув’язнення. Слідчі перевіряють, хто ще міг бути причетний до цієї діяльності.

Нагадаємо, що протягом 2024 року прокуратура Миколаївської області направила до суду 24 обвинувальні акти за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією.

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