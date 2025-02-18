Ухилення від мобілізації на Миколаївщині: до суду направили 24 обвинувальні акти

На Миколаївщині до суду направили 24 обвинувальні акти за ухилення від мобілізації, фото: Depositphotos

Протягом 2024 року органи прокуратури Миколаївської області направили до суду 24 обвинувальні акти за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на підсумки діяльності правоохоронців за рік.

Загалом за минулий рік у провадженні органів Національної поліції області знаходилось 45 756 кримінальних справ. З них 17 105 було розпочато саме у 2024 році. Після проведення розслідувань до суду було направлено 2 445 обвинувальних актів.

Крім справ, пов’язаних із мобілізацією, велися розслідування щодо корупції, земельних порушень, зловживань у бюджетній сфері та інших правопорушень.

Реклама

Зокрема, в суд було направлено справу щодо голови селищної ради, який отримав 200 тисяч гривень неправомірної вигоди, а також справу, в якій посадовці завдали збитків на суму 4,4 мільйона гривень через неякісні матеріали для ремонту доріг.

Окрім цього, прокуратура передала до суду справи, пов’язані:

24 обвинувальних акти за фактами ухилення від призову на військову службу за мобілізацією;

23 обвинувальні акти у сфері кібербезпеки;

2 обвинувальних акти за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

2 обвинувальних акти за фактами незаконного використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Нагадаємо, у листопаді минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у вересні-жовтні 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки. Раніше повідомлялось, що в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.

Рік тому Віталій Кім заявив, що українців необхідно мотивувати до служби в лавах Збройних Сил України, інакше неможливо зберегти державу.