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До нового опалювального сезону Одеса планує відмовитися від дизельних генераторів

Когенераційна установка, ілюстраційне фото: МінвідновленняКогенераційна установка, ілюстраційне фото: Мінвідновлення

До Одеси надійшли сім когенераційних установок, які допоможуть підвищити енергетичну стійкість міста та зменшити використання дизельних генераторів під час відключень електроенергії.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов під час засідання Виконкому, пише «Оdesa Оnline».

Обладнання передали німецькі партнери через агенцію GIZ у межах пілотного проєкту з реформування системи централізованого теплопостачання.

Нові установки будуть використовуватися для роботи квартальних котелень, що забезпечить стабільність теплопостачання та знизить негативний вплив на довкілля. Очікується, що нова техніка запрацює до початку наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, що раніше Саратська громада Одещини отримала від Німеччини дві гібридні сонячні електростанції, які встановлять на лікарні та ліцеї.

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