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На Херсонщині сільрада переплатила ₴1 млн за ремонти пошкоджених будинків

Пошкоджений будинок у Миколаєві. Фото: Пошкоджений будинок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

На Херсонщині у Високопільській громаді селищна рада переплатила 1 мільйон гривень за ремонти пошкоджених будинків.

Таких висновків дійшло управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області після завершення ревізії фінансово-господарської діяльності Високопільської селищної ради.

Зазначається, що перевірка охоплювала період з 1 січня 2023 по 30 червень 2024.

«Високопільській селищній раді надіслано вимоги щодо усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності. Матеріали ревізії передано Головному управлінню Національної поліції в Херсонській області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Веселому, що на Херсонщині, російський безпілотник атакував житловий будинок, внаслідок чого 55-річна жінка отримала численні травми, зокрема контузію, опіки та отруєння чадним газом. 

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