Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу
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- Даріна Мельничук
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21:11, 28 лютого, 2025
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У суботу, 1 березня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень:
- 14:00 - 20:00;
«Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.
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