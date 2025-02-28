Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла, фото: Getty Image

У суботу, 1 березня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

14:00 - 20:00;

«Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.