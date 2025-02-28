  • пʼятниця

    28 лютого, 2025

  • -0.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -0.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

У суботу, 1 березня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 14:00 - 20:00;

«Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи
Завтра в Україні діятимуть аварійні відключення світла для підприємств
У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес
Реклама

Читайте також:

новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян
новини

У 2025 році на перевезення пасажирів в електротранспорті Миколаєва передбачено майже пів мільярда гривень

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес
Завтра в Україні діятимуть аварійні відключення світла для підприємств
У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

У міськраді Миколаєва винайшли новий спосіб ухвалення рішень поза сесією: телефонні консультації

2 години тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні