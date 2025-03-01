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Учні початкових класів у Миколаєві харчуватимуться безкоштовно до кінця року, — управління освіти

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві школярі початкових класів продовжать отримувати безкоштовне харчування до кінця навчального року. Крім того, розглядається можливість безкоштовного харчування і учнів старших класів за рахунок держбюджету.

Про це у п’ятницю, 28 лютого, під час брифінгу розповіла керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За її словами, за кошти з держсубвенції безкоштовно харчуються 5 тисяч 340 учнів молодших класів. Також місцевий бюджет Миколаєва забезпечує харчування 2 тисяч 409 дітей 5-11 класів, які відносяться до пільгових категорій учнів. Загалом безкоштовне харчування отримують 7 тисяч 749 учнів, що становить 21% від загальної кількості школярів. Також ще 791 дитина харчується за кошти батьків.

Також Ганна Личко прокоментувала на який період вистачить 16 мільйонів гривень державної субвенції, виділеної Кабміном минулого року. За її словами, цих коштів вистачить до кінця навчального року.

Окрім того, як зазначила Ганна Личко, Міністерство освіти розглядає можливість безкоштовного харчування дітей старших класів за рахунок держбюджету.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 січня 2025 року підвищилась вартість харчування у дитсадках та школах. 

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