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У Миколаєві в укриттях підготують 9 пунктів для складання мультипредметного тесту

Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Архівне фото Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві цьогоріч буде створено додатково два пункти для складання Національного мультипредметного тесту. Минулому році таких пунктів тестування у Миколаєва було сім.

Про це у п’ятницю, 28 лютого, під час брифінгу розповіла керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що минулого року на базі закладів загальносередньої освіти Миколаєва вперше за час війни відкрили пункти тестування для складання Національного мультипредметного тесту. Цього року у Миколаєва буде функціонувати 9 таких пунктів.

«Оскільки в нас дуже часті повітряні тривоги, то ми будемо проводити тестування у захисних укриттях. Як практика показала — це гарний варіант. Зараз Міністерство освіти рекомендує практично всім областям, зокрема таким, як ми, створювати пункти тестування саме в захисних укриттях, — розповіла вона.

Ганна Личко проінформувала, що реєстрація на НМТ починається 6 березня і закінчується 3 квітня. Цього року буде тестування з чотирьох предметів, три з них є обов'язковими: українська мова, математика, історія. Четвертий предмет йде на вибір із числа української літератури, іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика, географія.

Крім того, вона повідомила, що випускники четвертих, дев'ятих і одинадцятих класів від 29 жовтня 2024 року звільнені від складання державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, що у жовтні Верховна Рада України підтримала новий законопроєкт, що визначає умови вступу та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що 27 миколаївців склали національний мультитест на 200 балів 

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