У Вознесенську затримали трьох місцевих жителів за продаж наркотиків

Фото: поліція Миколаївської області.

У Вознесенську поліцейські повідомили двом чоловікам та жінці за продаж психотропів.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Правоохоронці встановили, що жінка домовившись із своїм братом та ще одним знайомим та разом почали продавати наркотики у Вознесенську.

«Жінка підшукувала та забезпечувала придбання, перевезення до місця свого мешкання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а вже разом з чоловіками збували наркотики серед кола знайомих», — йдеться у повідомленні.

Двох з них поліцейські затримали під час чергового збуту. Нині усім зловмисникам слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Їм загрожує до десяти років увʼязнення.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Поліцейські вилучили у нього психотропи та канабіс.