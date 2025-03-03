У Харківському екопарку через влучання безпілотника загинули тварини
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- Альона Коханчук
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12:10, 03 березня, 2025
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Вночі 3 березня у «Фельдман Екопарку» в Харкові загинули тварини через влучання «Шахеда».
Про це повідомила речниця парку Олена Клименко в коментарі «Суспільному».
Влучання зафіксоване біля контактного двору з тваринами. Загинули кози, які знаходилися у дворі.
«Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, кози, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки», — зазначила вона.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в селищі Єлизаветівка згоріла кінна ферма. Внаслідок пожежі загинули понад 140 різних тварин.
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