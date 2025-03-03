У Харківському екопарку через влучання безпілотника загинули тварини

У Харківському екопарку загинули кози через влучання «Шахеда». Фото: «Суспільне»

Вночі 3 березня у «Фельдман Екопарку» в Харкові загинули тварини через влучання «Шахеда».

Про це повідомила речниця парку Олена Клименко в коментарі «Суспільному».

Влучання зафіксоване біля контактного двору з тваринами. Загинули кози, які знаходилися у дворі.

«Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, кози, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки», — зазначила вона.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в селищі Єлизаветівка згоріла кінна ферма. Внаслідок пожежі загинули понад 140 різних тварин.