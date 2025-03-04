Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 04 березня, 2025
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Сьогодні, 4 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Китобоїв;
- пр. Миру;
- вул. 68 Десантників;
- вул. Велика Морська;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Садова;
- вул. Спаська;
- вул. Спортивна;
- вул. Генеральна Олекси Алмазова;
- вул. Бузника;
- вул. Морехідна;
- пр. Центральний;
- вул. Г. Гонгазде;
- вул. Лазурна;
- вул. Озерна;
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Казарського;
- пров. 1 Електронний;
- пров. Побережний;
- пров. Електронний;
- вул. Електронна;
- АГК Мотор;
- вул. Привільна;
- вул. О. Янати;
- вул. Затишна;
- пров. Квітневий;
- пров. Новоселів;
- вул. Квітнева;
- вул. Новобузька;
- вул. Євгена Храпка;
- пров. Шевченка;
- вул. Гоголя;
- вул. Нагірна;
- пров. Дорожній;
- вул. Листопадна;
- вул. З. Чепіги;
- пров. Кагатний;
- пров. Гаражний;
- вул. Кагатна;
- пров. Олександр Довженка;
- пров. Чорноморців;
- пров. Тихий;
- вул. Бойченка;
- вул. Східна;
- вул. Тиха;
- пров. Східний;
- вул. Гаражна;
- пров. Казарського;
- вул. Кінцева;
- пров. Морська;
- вул. Вінграновського;
- вул. Троїцька;
- вул. Традиційна;
- пров. Малий;
- пров. Новий;
- пров. Листопадний;
- пров. Березневий;
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Белікова балка;
- вул. Побережна;
- Проїзд Узбережний.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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