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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 4 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Китобоїв;
  • пр. Миру;
  • вул. 68 Десантників;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Садова;
  • вул. Спаська;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Генеральна Олекси Алмазова;
  • вул. Бузника;
  • вул. Морехідна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Г. Гонгазде;
  • вул. Лазурна;
  • вул. Озерна;

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Казарського;
  • пров. 1 Електронний;
  • пров. Побережний;
  • пров. Електронний;
  • вул. Електронна;
  • АГК Мотор;
  • вул. Привільна;
  • вул. О. Янати;
  • вул. Затишна;
  • пров. Квітневий;
  • пров. Новоселів;
  • вул. Квітнева;
  • вул. Новобузька;
  • вул. Євгена Храпка;
  • пров. Шевченка;
  • вул. Гоголя;
  • вул. Нагірна;
  • пров. Дорожній;
  • вул. Листопадна;
  • вул. З. Чепіги;
  • пров. Кагатний;
  • пров. Гаражний;
  • вул. Кагатна;
  • пров. Олександр Довженка;
  • пров. Чорноморців;
  • пров. Тихий;
  • вул. Бойченка;
  • вул. Східна;
  • вул. Тиха;
  • пров. Східний;
  • вул. Гаражна;
  • пров. Казарського;
  • вул. Кінцева;
  • пров. Морська;
  • вул. Вінграновського;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Традиційна;
  • пров. Малий;
  • пров. Новий;
  • пров. Листопадний;
  • пров. Березневий;
  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Белікова балка;
  • вул. Побережна;
  • Проїзд Узбережний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

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