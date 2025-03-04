Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 4 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Китобоїв;

пр. Миру;

вул. 68 Десантників;

вул. Велика Морська;

вул. В. Благовісного;

вул. Садова;

вул. Спаська;

вул. Спортивна;

вул. Генеральна Олекси Алмазова;

вул. Бузника;

вул. Морехідна;

пр. Центральний;

вул. Г. Гонгазде;

вул. Лазурна;

вул. Озерна;

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Казарського;

пров. 1 Електронний;

пров. Побережний;

пров. Електронний;

вул. Електронна;

АГК Мотор;

вул. Привільна;

вул. О. Янати;

вул. Затишна;

пров. Квітневий;

пров. Новоселів;

вул. Квітнева;

вул. Новобузька;

вул. Євгена Храпка;

пров. Шевченка;

вул. Гоголя;

вул. Нагірна;

пров. Дорожній;

вул. Листопадна;

вул. З. Чепіги;

пров. Кагатний;

пров. Гаражний;

вул. Кагатна;

пров. Олександр Довженка;

пров. Чорноморців;

пров. Тихий;

вул. Бойченка;

вул. Східна;

вул. Тиха;

пров. Східний;

вул. Гаражна;

пров. Казарського;

вул. Кінцева;

пров. Морська;

вул. Вінграновського;

вул. Троїцька;

вул. Традиційна;

пров. Малий;

пров. Новий;

пров. Листопадний;

пров. Березневий;

вул. Олександра Довженка;

вул. Белікова балка;

вул. Побережна;

Проїзд Узбережний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.