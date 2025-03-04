The Hill: Трампа номінують на Нобелівську премію миру

Дональд Трамп, фото: Pari Dukovic, National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

Член Палати представників США, республіканець Даррелл Ісса заявив, що номінує президента Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на його допис у соцмережі X.

«Сьогодні я висуну Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше», — написав Даррелл Ісса.

Конгресмен не пояснив причин такого рішення, але його прессекретар згодом зазначив, що воно пов’язане з мирними ініціативами Дональда Трампа на Близькому Сході.

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Заступник керівника апарату Даррелла Ісси та директор з комунікацій Джонатан Вілкокс уточнив:

«Конгресмен Даррелл Ісса нещодавно очолював делегацію Конгресу до чотирьох країн Близького Сходу. Він особисто почув від кількох глав держав, що дух миру та відхід від конфлікту є реальними і багатосторонніми. Від моменту обрання і після прийняття присяги президент Дональд Трамп надихав і просував справу миру — і робив це так, як ми не чули вже багато років», — йдеться в повідомленні.

Він також наголосив, що Дональд Трамп виступає за «прагнення до світу без війни».

The Hill звертає увагу, що заява Даррелла Ісси пролунала на тлі змін у політиці США щодо війни в Україні. Дональд Трамп посилив тиск на Володимира Зеленського та водночас покращив відносини з Володимиром Путіним.

Слід зазначити, що раніше Дональда Трампа вже номінували на Нобелівську премію миру, але він так і не отримав цю нагороду.