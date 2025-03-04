The Hill: Трампа номінують на Нобелівську премію миру
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- Марія Хаміцевич
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8:50, 04 березня, 2025
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Член Палати представників США, республіканець Даррелл Ісса заявив, що номінує президента Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.
Про це повідомляє The Hill із посиланням на його допис у соцмережі X.
«Сьогодні я висуну Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше», — написав Даррелл Ісса.
Конгресмен не пояснив причин такого рішення, але його прессекретар згодом зазначив, що воно пов’язане з мирними ініціативами Дональда Трампа на Близькому Сході.
Заступник керівника апарату Даррелла Ісси та директор з комунікацій Джонатан Вілкокс уточнив:
«Конгресмен Даррелл Ісса нещодавно очолював делегацію Конгресу до чотирьох країн Близького Сходу. Він особисто почув від кількох глав держав, що дух миру та відхід від конфлікту є реальними і багатосторонніми. Від моменту обрання і після прийняття присяги президент Дональд Трамп надихав і просував справу миру — і робив це так, як ми не чули вже багато років», — йдеться в повідомленні.
Він також наголосив, що Дональд Трамп виступає за «прагнення до світу без війни».
The Hill звертає увагу, що заява Даррелла Ісси пролунала на тлі змін у політиці США щодо війни в Україні. Дональд Трамп посилив тиск на Володимира Зеленського та водночас покращив відносини з Володимиром Путіним.
Слід зазначити, що раніше Дональда Трампа вже номінували на Нобелівську премію миру, але він так і не отримав цю нагороду.
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