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«Зелене шахрайство», — Трамп розкритикував політику декарбонізації

Генератор на Соборній площі у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Генератор на Соборній площі у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди та припинення «нового зеленого курсу», який він назвав «зеленим шахрайством».

Про це він заявив під час виступу в Конгресі 4 березня.

Під час виступу Дональд Трамп підсумував те, що він зробив до цього часу, і викладає своє бачення економіки, імміграції та зовнішньої політики. Він назвав Паризьку кліматичну угоду несправедливою і в на яку США витратили трильйони доларів, які інші країни не платили.

Він також розкритикував виділення попередньої адміністрації президента 1,9 мільярда доларів на «декарбонізацію». (декарбонізація — заходи, покликані скоротити викиди парникових газів, — прим.)

Також Дональд Трамп скасував всі екологічні обмеження свого попередника Джо Байдена щодо електромобілів. За словами Дональда Трампа, це має «врятує працівників автомобільної промисловості від економічного знищення». Рішення були ухвалені у 2021 році. Зобов'язання вимагало, щоб до 2030 року половина нових автомобілів, що реалізуються в США, була електричними або гібридними. 

Фото: Facebook-сторінка Ганни Замазєєвої - голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження УкраїниФото: Facebook-сторінка Ганни Замазєєвої - голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Зазначимо, що декарбонізація є одним із ключових інструментів для боротьби зі зміною клімату. Зменшення викидів вуглекислого газу допомагає уповільнити глобальне потепління та забезпечити чистіше довкілля для майбутніх поколінь. Вона також сприяє сталому розвитку, скороченню залежності від викопних палив і збільшенню використання відновлювальних джерел енергії

У червні 2024 року на Миколаївщині відкрили Регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Його робота спрямована на надання консультацій, експертних оцінок та підтримки впровадження проєктів у сфері енергоефективності та альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо, що на початку роботи нового президента Дональда Трампа США вийшли зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це рішення Дональд Трамп підписав у свій перший день повернення в Білий дім.

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