У Миколаєві провели складну операцію дитині з деформацією грудної клітки

У Миколаєві провели складну операцію дитині. Фото: Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня

На Миколаївщині вперше провели складну операцію 12-річній дитині, яка має назву модифіковане відеотороскопічне втручання Nuss із паралельною імплантацією двох титанових пластин. Зазначається, що у дитини вроджена лійкоподібна деформація грудної клітки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні.

Операція проходила під головуванням доктора філософії Віталія Заремби. На даний час дитина виписана додому, почуває себе задовільно та готується до проходження реабілітації в умовах філії «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям».

У Миколаєві провели складну операцію дитині. Фото: Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня

«З метою надання якісної спеціалізованої медичної допомоги дітям області та забезпечення доступності дітей з деформаціями грудної клітки до медичних послуг, даний вид оперативних втручань планується проводити і надалі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я провели першу в історії України повторну трансплантацію серця. Унікальну операцію виконали 30-річному пацієнту Петру, для якого це вже третє серце.