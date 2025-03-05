Латвія виділяє €10 млн на виробництво українських дронів

Військовий тримає дрон. Фото: УП

Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії.

Вказується, що Кабінет міністрів погодив стратегічне інвестування 10 мільйонів євро в українську індустрію безпілотників з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів. У тому ж числі ще 20 мільйонів євро уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

«Зараз важливо підтримувати Україну не лише на словах, а й на ділі. Підтримка, яку Латвія надає Україні, ніколи не була символічною, ми надаємо реальну допомогу, яка сприяє зміцненню обороноздатності України», — заявив голова Міністерства оборони борони Латвії Андріс Спрудс.

Нагадаємо, що українські військові отримають 100 FPV-дронів від Латвії в межах благодійної ініціативи «Безпілотники для ЗСУ».