Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 6 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Шнеєрсона;

вул. Маріупольська;

вул. В. Благовісного;

вул. Спаська.

Реклама

Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

пров. 1 Електронний;

пров. Побережний;

АГК Мотор;

вул. О. Янати;

вул. Затишна.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Лагерна;

вул. 79 Бригади;

вул. Новоодеська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Олега Бондаренка;

вул. Космонавтів;

пров. Рядовий;

вул. Рядова;

вул. Флотська;

пров. Палубний;

пров. Військовий городок;

пр. Героїв України;

пров. Флотський;

вул. Павла Скоропадського;

вул. А. Покровського.

Крім того електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Євгена Храпка;

пров. Василя Симоненка;

вул. Гоголя;

вул. Листопадна;

вул. Електронна;

вул. Вінграновського;

вул. Новобузька;

пров. Шевченка;

пров. Затишний;

вул. Троїцька;

вул. Тиха;

вул. Бойченка.