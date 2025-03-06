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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 6 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Спаська.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • пров. 1 Електронний;
  • пров. Побережний;
  • АГК Мотор;
  • вул. О. Янати;
  • вул. Затишна.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Лагерна;
  • вул. 79 Бригади;
  • вул. Новоодеська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пр. Богоявленський;
  • вул. Олега Бондаренка;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Рядовий;
  • вул. Рядова;
  • вул. Флотська;
  • пров. Палубний;
  • пров. Військовий городок;
  • пр. Героїв України;
  • пров. Флотський;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. А. Покровського.

Крім того електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Євгена Храпка;
  • пров. Василя Симоненка;
  • вул. Гоголя;
  • вул. Листопадна;
  • вул. Електронна;
  • вул. Вінграновського;
  • вул. Новобузька;
  • пров. Шевченка;
  • пров. Затишний;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Тиха;
  • вул. Бойченка.

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