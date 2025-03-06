Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 06 березня, 2025
-
Сьогодні, 6 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Шнеєрсона;
- вул. Маріупольська;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Спаська.
Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:
- пров. 1 Електронний;
- пров. Побережний;
- АГК Мотор;
- вул. О. Янати;
- вул. Затишна.
Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Лагерна;
- вул. 79 Бригади;
- вул. Новоодеська.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пр. Богоявленський;
- вул. Олега Бондаренка;
- вул. Космонавтів;
- пров. Рядовий;
- вул. Рядова;
- вул. Флотська;
- пров. Палубний;
- пров. Військовий городок;
- пр. Героїв України;
- пров. Флотський;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. А. Покровського.
Крім того електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Євгена Храпка;
- пров. Василя Симоненка;
- вул. Гоголя;
- вул. Листопадна;
- вул. Електронна;
- вул. Вінграновського;
- вул. Новобузька;
- пров. Шевченка;
- пров. Затишний;
- вул. Троїцька;
- вул. Тиха;
- вул. Бойченка.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Останні новини про: Відключення електроенергії