Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може посилити російські авіаудари — ISW

Російський Су-27, фото: defence-ua.com

Припинення передачі розвідувальних даних від США до України може значно посилити можливості російської авіації, яка раніше зазнавала серйозних обмежень через удари українських сил по військових об’єктах у тилу Росії.

Це може призвести до збільшення частоти та ефективності російських авіаційних атак, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що без доступу до американської розвідки Україна матиме менше можливостей для ураження російських систем протиповітряної оборони. У таких умовах російські літаки зможуть діяти більш агресивно, скорочуючи дистанцію для запуску авіабомб та ракет по українській території.

Кремль неодноразово наполягав на припиненні будь-якої іноземної допомоги Україні в рамках можливих мирних переговорів, йдеться у звіті.

Експерти також наголошують, що удари українських військ по російських об’єктах суттєво вплинули на боєздатність армії РФ. Наприклад, знищення складів боєприпасів у Торопці (Тверська область) та Тихорецькому арсеналі (Краснодарський край) зменшило запаси ракет і снарядів, послабивши можливості російської артилерії та авіації.

Російські війська раніше використовували перевагу в артилерії та авіаударах, знищуючи населені пункти перед наступом піхоти. Однак удари по військових об’єктах на території РФ змусили авіацію росіян діяти далі від кордонів України, що ускладнило завдання ударів авіабомбами та ракетами по українських позиціях.

Слід зазначити, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф підтвердив, що Сполучені Штати тимчасово зупинили постачання озброєння та передачу розвідувальних даних Україні.

Водночас, за даними «Суспільне», які посилаються на джерело знайоме із ситуацією, станом на середу, 5 березня, Сполучені Штати Америки продовжують ділитися розвідданими з Україною.