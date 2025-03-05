У ЦРУ заявили, що США призупинили постачання зброї та розвідданих для України: Київ заперечив це

Президент США Дональд Трамп і директор ЦРУ Джон Реткліфф Х, CIA Director John Ratcliffe

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф підтвердив, що Сполучені Штати тимчасово зупинили постачання озброєння та передачу розвідувальних даних Україні.

Про це повідомив кореспондент Fox Business Едуард Лоуренс.

За словами Джона Реткліффа, він очікує на зняття цієї паузи та відновлення співпраці з Україною після відповідного повідомлення від президента Володимира Зеленського до його американського колеги Дональда Трампа.

Як повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, станом на середу, 5 березня, Сполучені Штати Америки продовжують ділитися розвідданими з Україною.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова «швидко працювати» для припинення війни. Серед перших кроків він запропонував звільнення полонених, перемир’я в повітряному просторі та заборону на обстріли цивільної інфраструктури.

Також президент України зазначив, що зустріч у Білому домі 28 лютого «пройшла не так, як передбачалося», і висловив готовність «зробити все правильно».

За даними видання The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зіграв ключову роль у переконанні президента України Володимира Зеленського простягнути «оливкову гілку» своєму американському колезі після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті минулого тижня.