Прем’єр Британії переконав Зеленського протягнути «оливкову гілку» Трампу — The Telegraph

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Офіс президента

За даними видання The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зіграв ключову роль у переконанні президента України Володимира Зеленського простягнути «оливкову гілку» своєму американському колезі після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті минулого тижня.

Як повідомляє видання у вівторок, 4 березня, британський прем’єр провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, щоб донести до нього «жорстку правду» та дати поради щодо того, що саме має почути Дональд Трамп, перш ніж переговори зможуть повернутися у звичне русло.

Зазначається, що саме після цього Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге звернення, в якому похвалив «сильне лідерство» президента США, подякував за військову допомогу та висловив жаль через суперечку.

Як зазначає The Telegraph, посилаючись на свої джерела, Велика Британія та її європейські союзники скористалися теплими стосунками із Володимиром Зеленським, продемонстрованими на саміті в Лондоні, щоб донести до нього «жорстку правду».

Уряд Великої Британії вважав за необхідне завершити цю суперечку, хоча у Вестмінстері висловлюють занепокоєння, що одного звернення Володимира Зеленського може бути недостатньо, оскільки позиція Вашингтона стає дедалі жорсткішою.

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.