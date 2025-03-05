Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів
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- Марія Хаміцевич
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8:17, 05 березня, 2025
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Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.
Про це йдеться під час трансляції промови Дональда Трампа, пише CNN.
Торкнувшись теми війни в Україні, Дональд Трамп заявив, що щотижня «дві тисячі людей вбивають — росіян і українців», і наголосив, що прагне «щоб це припинилося».
— Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років? — запитав він.
Також Дональд Трамп зазначив, що отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. За його словами, у документі зазначено:
«Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час», — йдеться у дописі.
На завершення Дональд Трамп подякував за лист і додав, що «одночасно ми провели серйозні дискусії з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.
Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.
Також Володимир Зеленський наголошував про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».
Водночас, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».
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