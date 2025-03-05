Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів

Дональд Трамп під час виступу в Конгресі, скрин з трансляції

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Про це йдеться під час трансляції промови Дональда Трампа, пише CNN.

Торкнувшись теми війни в Україні, Дональд Трамп заявив, що щотижня «дві тисячі людей вбивають — росіян і українців», і наголосив, що прагне «щоб це припинилося».

— Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років? — запитав він.

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Також Дональд Трамп зазначив, що отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. За його словами, у документі зазначено:

«Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час», — йдеться у дописі.

На завершення Дональд Трамп подякував за лист і додав, що «одночасно ми провели серйозні дискусії з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Також Володимир Зеленський наголошував про готовність зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо отримає відповідне запрошення для «конструктивного діалогу».

Водночас, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».