На Миколаївщині за місяць виявили 25 нових випадків ВІЛ
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- Світлана Іванченко
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13:23, 06 березня, 2025
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У лютому 2025 року в Миколаївській області зареєстрували 25 нових випадків ВІЛ-інфекції. Одна людина померла від захворювання, спричиненого СНІДом.
Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у чотирьох пацієнтів вперше діагностували СНІД.
Зазначається, що всі випадки інфікування, виявлені у лютому, пов’язані з незахищеними статевими контактами. Фахівці наголошують, що цей шлях передачі є найпоширенішим, але його можна уникнути завдяки дотриманню безпечної поведінки.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за січень виявили 37 нових випадків ВІЛ-інфекції, 5 пацієнтів померли.
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