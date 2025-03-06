На Миколаївщині за місяць виявили 25 нових випадків ВІЛ

Дівчина здає експрес-тест на ВІЛ. Архівне фото: Pavlo Conchar/Getty Images

У лютому 2025 року в Миколаївській області зареєстрували 25 нових випадків ВІЛ-інфекції. Одна людина померла від захворювання, спричиненого СНІДом.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у чотирьох пацієнтів вперше діагностували СНІД.

Зазначається, що всі випадки інфікування, виявлені у лютому, пов’язані з незахищеними статевими контактами. Фахівці наголошують, що цей шлях передачі є найпоширенішим, але його можна уникнути завдяки дотриманню безпечної поведінки.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за січень виявили 37 нових випадків ВІЛ-інфекції, 5 пацієнтів померли.