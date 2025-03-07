Україна для відбиття ракетної атаки РФ задіяла винищувачі F-16 і вперше Mirage-2000

Міраж 2000 — французький багатоцільовий винищувач. Фото ілюстративне Вікіпедія

У ніч проти 7 березня російська армія атакувала українську енергетику випустивши майже 70 ракет — крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000.

«Зокрема «Міражі» успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Дякую! Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи», — йдеться у дописі.

Зеленський наголосив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії, до припинення ракетних і дронових атак.

«Це реально проконтролювати. Тишу в небі — заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі — реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання — примусити Росію зупинити війну», — додав він.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року в Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000. На борту літаків українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.