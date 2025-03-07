Уряд виділив ₴10 млрд для регіонів на ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитсадочків та відновлення водопостачання

Наслідки обстрілів Миколаєва, лютий 2025 року. Архівне фото: «МикВісті»

Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів відновлення та 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, мова йде про 150 проєктів відновлення в 12 областях у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком. Про які саме області йде мова Денис Шмигаль не зазначив. Однак підкреслив, що серед проєктів — ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.

Крім того, уряд виділяє 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині

За словами прем'єра, ці кошти підуть на капремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також буде відновлюватися та модернізуватися тепло-, газо- і водопостачання, здійснюватися реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році 96,6% закупівель на відновлення в Україні відбулися без конкуренції, лише з єдиним учасником.