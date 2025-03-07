Спецпредставник США Келлог пожартував про обіцянку Трампа завершити війну за 24 години

Кіт Келлог, фото: ukrinform.ua

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог пожартував коментуючи заяву Дональда Трампа про можливість завершення війни за 24 години.

Про це він сказав під час виступу на Раді з міжнародних відносин.

Обговорюючи важливість мирних переговорів за участі як України, так і Росії, КітКеллог згадав попередні слова Дональда Трампа про потенціал повернення окупованих територій.

— Пам'ятаєте, президент сказав, що збирається закінчити війну за 24 години? Ми не сказали, якого дня, якого року, — пожартував він, викликавши сміх у залі.

Водночас Кіт Келлог наголосив, що вважає переговори між сторонами конфлікту «дуже-дуже важливими».

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну в Україні за добу, якщо стане президентом. Він пояснював це своїми добрими відносинами як з Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним.