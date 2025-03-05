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Трамп бачить «серйозні сигнали» РФ про готовність до миру з Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото:Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп. Фото:Getty Images

Дональд Трамп заявив про необхідність завершення війни в Україні шляхом діалогу з обома сторонами конфлікту За його словами, Володимир Зеленський готовий до переговорів щодо миру, так само як і РФ.

Про це президент США сказав під час виступу у залі Конгресу США.

Дональд Трамп заявив, що Європа витратила більше коштів на закупівлю російських енергоресурсів, ніж на підтримку України. Він назвав ситуацію в Україні «жахливим конфліктом», підкресливши, що «мільйони українців і росіян були вбиті та поранені, і кінця цьому не видно».

«Якщо ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами», - наголосив американський лідер.

За його словами, США отримала від Росії «серйозні сигнали, що вони готові до миру».

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

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