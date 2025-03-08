Біля нацпарку на Одещині з’явилися перші у 2025 році дельфіни
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- Юлія Бойченко
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18:22, 08 березня, 2025
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Співробітники національного природного парку «Тузлівські лимани» під час моніторингу узбережжя Одеської області помітили перших у 2025 році дельфінів.
Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.
Дельфіни вже почали прибувати до акваторії Північно-Західного Причорномор’я з місць зимівлі поблизу окупованого Криму, Грузії та Туреччини. Це свідчить про початок активної міграції, повідомив науковець.
Разом із ними мігрують і численні косяки риб, серед яких атерина, хамса, камбала-глоса та представники родини кефалевих, додав він.
Нагадаємо, у регіоні можна зустріти три види дельфінів: афаліни, білобочки та морські свині (азовки). Найчастіше саме афаліни з’являються першими, оскільки вони є найбільшими з-поміж усіх представників цієї групи і здатні долати великі відстані в пошуках їжі.
За оцінками науковців «Тузлівських лиманів», від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 80 тисяч китоподібних. Основними причинами стали підводні вибухи, гідроакустичний вплив військових кораблів, забруднення води, а також отруєння токсичним мазутом, що потрапив у море через аварії російських танкерів у Керченській протоці.
Нагадаємо, протягом березня 2024 року в Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму, Новоросійська та узбережжя Краснодарського краю через воєнні дії було зафіксовано загибель десятків дельфінів.
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