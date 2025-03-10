На Миколаївщині очікується до 18 градусів тепла та без опадів
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
3:10, 10 березня, 2025
-
За прогнозом синоптиків 10 березня в області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +18°C.
Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Зазначається, що температура повітря вночі коливатиметься від -1°C до +4°C, а вдень — від +13°C до +18°C.
На узбережжі прогнозується +8…+10°C вдень.
У Миколаєві вночі буде від +1 до +3°C, а вдень потеплішає до +18°C.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.
Останні новини про: Миколаївщина