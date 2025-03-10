На Миколаївщині очікується до 18 градусів тепла та без опадів

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

За прогнозом синоптиків 10 березня в області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +18°C.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Зазначається, що температура повітря вночі коливатиметься від -1°C до +4°C, а вдень — від +13°C до +18°C.

На узбережжі прогнозується +8…+10°C вдень.

У Миколаєві вночі буде від +1 до +3°C, а вдень потеплішає до +18°C.