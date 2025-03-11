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На Миколаївщині прогнозують до +21°C вдень

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині очікується кілька теплих та майже сухих днів. Температура повітря вдень підніматиметься до +21°C, а нічні показники коливатимуться від +1 до +8°C.

Як повідомляють у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, така погода пов’язана з впливом передньої частини улоговини. 

За прогнозом, 11 та 12 березня в регіоні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман, а вітер залишатиметься південним із поривами до 14 м/с.

Зокрема, 11 березня очікується вночі від +1°C до +6°C, вдень від +16°C до +21°C.

Синоптики прогнозують 12  березня вночі температуру від +3°C до +8°C, а вдень від +15°C до +20°C.

13 березня збережеться тепла погода, вночі від +3°C до +8°C, вдень від +15°C до +20°C. Однак вдень можливий дощ, а пориви вітру посиляться до 15–20 м/с.

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

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