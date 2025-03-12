На Вінниччині пес допоміг загубленій дитині

На Вінниччині знайшли зниклого трирічного хлопчика. Фото: поліція Вінницької області.

На Вінниччині знайшли трирічного хлопчика, який напередодні ввечері вийшов із собакою гуляти та зник. Пес усю ніч був поруч з дитиною.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Хлопчик зник 11 березня. Дитину розшукували в селищі Чернівці Могилів-Подільського району. До пошуків хлопчика залучили сотні людей, службових собак і дрони.

Розшукові роботи тривали всю ніч. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові та місцеві мешканці прочісували територію, оглядали хащі, колодязі, яри та закинуті будівлі.

На ранок хлопчик знайшовся. Дитина провела ніч просто неба під дощем, але поруч із ним був його собака, який допоміг зігрітися.

«Стан дитини відносно задовільний — медики діагностували переохолодження та після обстеження доправили в лікарню», — йдеться в повідомленні.

Пес, який допомагав грітись хлопчику. Фото: поліція Вінницької області. На Вінниччині знайшли зниклого трирічного хлопчика. Фото: поліція Вінницької області.

Нагадаємо, що 2 березня у Первомайську на Миколаївщині завершилася пошукова операція — рятувальники знайшли тіла 10-річного та 6-річного хлопчиків у річці Синюха.